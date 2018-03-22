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سعر الدولار اليوم الخميس 22-3-2018 والعملة الأمريكية مستقرة آخر الأسبوع

الخميس، 22 مارس 2018 12:21 م
سعر الدولار اليوم الخميس 22-3-2018 والعملة الأمريكية مستقرة آخر الأسبوع الدولار الأمريكى





كتبت- هبة حسام
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منذ عدة أسابيع ماضية والدولار يشهد حالة من الاستقرار، باستثناء أيام معدودة تباين فيها السعر، بين التراجع مرة، والارتفاع الطفيف مرة أخرى، وفى تعاملات اليوم الخميس 22-3-2018، آخر أيام الأسبوع المصرفى الحالى الذى يبدأ من يوم الأحد وحتى الخميس "الأيام الرسمية لعمل البنوك والمصارف"، استقر سعر الدولار أمام الجنيه عند سعر 17.55 جنيه للشراء، و 17.65 جنيه للبيع، فى تعاملات عدد كبير من البنوك، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

 

الدولار
الدولار

 

وبالرغم من تباين سعر الدولار بين بنك وآخر فى السوق المحلى "المصرى"، إلا أنه تباين طفيف لم يتجاوز قرشين، ووفقاً لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى مصر، جاء سعر الدولار خلال التعاملات اليومة يوم الخميس ، كالتالى، بعد أن سجل متوسط سعره -بحسب البنك المركزى- 17.5814 جنيه للشراء، و 17.6786 جنيه للبيع.

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.5814 جنيه للشراء

 17.6786 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

 

صرف الدولار
صرف الدولار

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.55 جنيه للشراء

17.65  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.60 جنيه للشراء

17.68  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.59  جنيه للشراء

17.69  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 17.58 جنيه للشراء

 17.68 جنيه للبيع

 

سعر الصرف للدولار
سعر الصرف للدولار

 

البنك الأهلى: أصدرنا شهادة أمان لـ20 ألف عميل بحصيلة 30 مليون جنيه
 

وفى سياق آخر، قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن مصرفه أصدر شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، لـ20 ألف عميل بحصيلة إجمالية تساوى 30 مليون جنيه، مؤكدا أن الإقبال على شراء الشهادة متزايد الفترة الماضية.

 

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن فروع مصرفه تشهد حالة من الإقبال المتزايد، والاستفسار على تفاصيل الشهادة الجديدة، متوقعا تزايد الإقبال على شراء الشهادة خلال الأيام المقبلة، من خلال التنسيق مع الشركات ذات العمالة كثيفة العدد وجهات المجتمع المدنى، وزيادة التوعية بتفاصيل الشهادة عن طرح 420 فرعا تمثل كامل شبكة فروع البنك الأهلى المصرى، بالإضافة إلى فروع بنوك "مصر" و"القاهرة" و"الزراعى المصرى" المشاركة أيضا فى إصدار الشهادة.

  

 


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