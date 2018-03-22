سجن المغنية التركية زوهال أولجاى 10 أشهر بتهمة سب أردوغان







أنقرة (رويترز)

قالت صحيفة حريت التركية اليوم الخميس، إن محكمة عاقبت مغنية وممثلة تركية شهيرة بالسجن 10 أشهر بتهمة إهانة الرئيس طيب إردوغان خلال عرض فى عام 2016.

وقالت حريت إن زوهال أولجاى اتهمت بتغيير كلمات إحدى أغانيها لإدخال كلمة أردوغان بها والتلويح بإشارة مهينة بيدها خلال الغناء.

وذكرت الصحيفة أن تسجيلا مصورا للعرض أظهر أولجاى وهى تغير كلمات الأغنية لتصبح "رجب طيب إردوغان، كل هذا هراء، كل هذا كذب، ستنتهى الحياة يوما وسوف تقول ’كنت أحلم’".

وفى شهادتها نفت أولجاى التهم وقالت إنها استخدمت اسم أردوغان لأنه كان يناسب نهايات كلمات الأغنية" وإنها لم يكن لديها أى "دافع مستتر للإهانة"، وقالت إن الإشارة بيدها كانت تستهدف أحد الحضور.

وتعتبر إهانة الرئيس جريمة يعاقب عليها القانون التركى بالسجن ما يصل إلى 4 أعوام.