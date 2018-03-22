"ساويرس" عن مقتل المتهم بمحاولة تفجير موكب رامى الحمد لله: مات وخد سره معاه

"ساويرس" عن مقتل المتهم بمحاولة تفجير موكب رامى الحمد لله: مات وخد سره معاهالخميس، 22 مارس 2018 04:52 م
نجيب ساويرس
كتب محمد شرقاوى
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علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على مقتل المتهم الرئيسى فى محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد لله، قائلًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "مات وخد سره معاه".
وكان وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس فى غزة، ، أعلنت مقتل المتهم الرئيسى فى محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء رامى الحمد الله، فى تبادل لإطلاق النار مع القوات الأمنية، مؤكدة أن المتهم الرئيسى هو أنس عبد المالك أبو خوصة.
وأكدت داخلية حماس اعتقال اثنين من مساعدى المتهم الرئيسى فى تنفيذ عملية تفجير الموكب، موضحة أنهما أصيبا أثناء الاشتباك وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج، أحدهما كان بحالة خطرة توفى فيما بعد وهو عبد الهادى الأشهب.
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