"سانا": التنظيمات الإرهابية تستهدف بالقذائف الصاروخية منطقة برزة بدمشق

"سانا": التنظيمات الإرهابية تستهدف بالقذائف الصاروخية منطقة برزة بدمشقالخميس، 22 مارس 2018 02:37 م
سوريا
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ذكرت وكالة الأنباء السورية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة فى الغوطة الشرقية استهدفت بعدد من القذائف الصاروخية منطقة برزة السكنية بريف دمشق.
وقال مصدر فى قيادة شرطة دمشق -فى تصريح أوردته "سانا"، اليوم الخميس- إن ثلاثة قذائف صاروخية أطلقها إرهابيون يتحصنون فى الغوطة سقطت على المنازل فى منطقة برزة على الأطراف الشرقية لمدينة دمشق، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين ووقوع أضرار مادية كبيرة فى عدد من المنازل.
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