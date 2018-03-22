"سانا": التنظيمات الإرهابية تستهدف بالقذائف الصاروخية منطقة برزة بدمشق

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ذكرت وكالة الأنباء السورية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة فى الغوطة الشرقية استهدفت بعدد من القذائف الصاروخية منطقة برزة السكنية بريف دمشق.

وقال مصدر فى قيادة شرطة دمشق -فى تصريح أوردته "سانا"، اليوم الخميس- إن ثلاثة قذائف صاروخية أطلقها إرهابيون يتحصنون فى الغوطة سقطت على المنازل فى منطقة برزة على الأطراف الشرقية لمدينة دمشق، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين ووقوع أضرار مادية كبيرة فى عدد من المنازل.