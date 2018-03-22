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سامح شكرى يلقى محاضرة لمركز أبحاث الحزب الحاكم بالهند عن رؤية التطورات بمصر

الخميس، 22 مارس 2018 02:42 م
سامح شكرى يلقى محاضرة لمركز أبحاث الحزب الحاكم بالهند عن رؤية التطورات بمصر





كتب محمد شرقاوى
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القى وزير الخارجية سامح شكرى محاضرة أمام مركز أبحاث الحزب الحاكم فى الهند تحت عنوان "رؤية مصر للتطورات الإقليمية والدولية وآفاق التعاون بين مصر والهند".

 

وكان وزير الخارجية بدأ بشاطه فى نيودلهي بلقاء مع منتدي الأعمال الهندي- المصري بحضور رؤساء وممثلى كبريات الشركات الهندية الراغبة فى الاستثمار في مصر ونشر الفيديو على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

 

وكان وزير الخارجية سامح شكرى غادر مطار القاهرة الدولى، متوجها للعاصمة الهندية نيودلهى، لرئاسة وفد مصر فى أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة بين البلدين، التى تبدأ اجتماعاتها يوم 22 مارس الجارى على مستوى كبار المسؤولين، ثم يوم 23 على المستوى الوزارى، إذ تتناول الزيارة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها فى كل المجالات، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الزيارة تأتى فى إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرص مصر على تطوير التعاون مع الهند فى كل المجالات، وهو ما عكسته الزيارات واللقاءات المتعددة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندى منذ العام 2015، فضلا عن التنسيق المشترك بين البلدين فى المحافل الدولية.

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