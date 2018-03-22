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الخميس، 22 مارس 2018 08:54 ص
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ساركوزى يندد أمام القضاة بتعرضه "للتشهير" وبعدم وجود أدلة وراء احتجازه

الخميس، 22 مارس 2018 08:48 ص
ساركوزى يندد أمام القضاة بتعرضه "للتشهير" وبعدم وجود أدلة وراء احتجازه ساركوزى





أ ف ب
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ندد الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى،اليوم الخميس أمام القضاة بتعرضه "للتشهير" وبعدم وجود "أدلة مادية".

ووجه مساء الأربعاء، الاتهام إلى الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى، فى إطار التحقيق حول الاشتباه بتمويل ليبى لحملته الانتخابية العام 2007، وفق ما أفاد مصدر قضائى.

وقال المصدر، إن ساركوزى الذى ينفى الوقائع المنسوبة إليه، اتهم بـ "الفساد السلبى" و"التمويل غير القانونى لحملة انتخابية" و"إخفاء أموال عامة ليبية"، ووضع تحت المراقبة القضائية.

 

 


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ساركوزى

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