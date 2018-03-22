زيادة طفيفة فى طلبات إعانة البطالة الأمريكية







رويترز

زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضى على غير المتوقع، لكن الزيادة كانت طفيفة مما يشير إلى نمو قوى للوظائف فى مارس آذار من شأنه أن يعزز إنفاق المستهلكين.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن طلبات الإعانة الجديدة زادت ثلاثة آلاف طلب إلى مستوى معدل فى ضوء العوامل الموسمية بلغ 229 ألفا للأسبوع المنتهى فى 17 مارس .

وكانت الطلبات انخفضت إلى 210 آلاف طلب فى الأسبوع المنتهى يوم 24 فبراير شباط، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 1969، توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تراجع طلبات إعانة البطالة إلى 225 ألفا فى الأسبوع الماضي.

وطلبات إعانة البطالة الآن دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل للأسبوع التاسع و50%. وهذه هى أطول مدة متصلة منذ عام 1970 عندما كانت سوق العمل أصغر بكثير.