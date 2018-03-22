video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 03:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

زيادة طفيفة فى طلبات إعانة البطالة الأمريكية

الخميس، 22 مارس 2018 03:04 م
زيادة طفيفة فى طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترامب - أرشيفية





رويترز
إضافة تعليق

زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضى على غير المتوقع، لكن الزيادة كانت طفيفة مما يشير إلى نمو قوى للوظائف فى مارس آذار من شأنه أن يعزز إنفاق المستهلكين.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن طلبات الإعانة الجديدة زادت ثلاثة آلاف طلب إلى مستوى معدل فى ضوء العوامل الموسمية بلغ 229 ألفا للأسبوع المنتهى فى 17 مارس .

وكانت الطلبات انخفضت إلى 210 آلاف طلب فى الأسبوع المنتهى يوم 24 فبراير شباط، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 1969، توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تراجع طلبات إعانة البطالة إلى 225 ألفا فى الأسبوع الماضي.

وطلبات إعانة البطالة الآن دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل للأسبوع التاسع و50%. وهذه هى أطول مدة متصلة منذ عام 1970 عندما كانت سوق العمل أصغر بكثير.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فضائح ترامب تشق طريقها للعلن.. ممثلات إباحيات يطلبن رفع القيود للحديث عن نزواته.. "ترامب- ستورمى" قصة 7 سنوات من النزاع بين رجل الأعمال وفتاة "البورنو".. ومحامو ترامب يكافحون لإسكات أفواه الساقطات دون جدوى

إندبندنت: وقف رئيس مجلس إدارة "كامبريدج أناليتكيا" لتفاخره بدوره فى فوز ترامب

البيت الأبيض: ترامب سيعلن عن عقوبات اقتصادية تستهدف الصين اليوم

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن لقاء ترامب وولى العهد السعودى

دونالد ترامب داعيا للتطبيع مع الروس: يمكنهم حل الكثير من القضايا الراهنة

اخبار عالميه

امريكا

بطاله

دونالد ترامب

الولايات المتحده الامريكيه




لا تفوتك
تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة