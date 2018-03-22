زوجة فى دعوى خلع: زوجى أنجب 12 طفلا من 8 زوجات بدون علمى

زوجة فى دعوى خلع: زوجى أنجب 12 طفلا من 8 زوجات بدون علمىالخميس، 22 مارس 2018 08:46 ص
محكمه الأسرة
السويس-سيد نون
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قامت " ش . أ ." 28 عاما ربة منزل بإقامة دعوى خلع ضد زوجها " أ. ح " أعمال حرة، أمام محكمة الأسرة بالسويس، مؤكدة إنها تعيش فى منزل واحد مع رجل لا يحترم دين أو أخلاق واكتشفت أنه تزوج قبلها 8 مرات من سيدات أنجب منهم 12 طفلا بدون أن تعلم.
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تزوجنا منذ 6 أشهر داخل محافظة السويس، وكل ما كنت أعلمه عن زوجى إنه مالك لإحدى الكافتيريات، ولم أكن أعلم أنه تزوج كثيرا من قبل وكل ما أبلغنى به أنه تزوج مرتين فقط قبل زواجنا وأنه لديه اثنان من الأبناء.
وأكدت الزوجة، إنها فوجئت بعد أشهر من الزواج أنه تزوج قبلى 8 مرات وفى كل زواج يحدث يقضى فترة مع من تزوجها ثم يقوم بتطليقها، لدرجة أنه لا يعلم مصير العديد من أبنائه الـ12 الذى أنجبهم من زوجاته السابقين.
وقامت الزوجة بتقديم مستندات للمحكمة تضم صور من عقود زواج سابقه لزوجها وصور لعدد من ابنائه.
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