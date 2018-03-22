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زملاء الأخوين البكراوى منفذى هجمات بروكسل: كانا بلطجية أيام الدراسة

الخميس، 22 مارس 2018 11:25 ص
زملاء الأخوين البكراوى منفذى هجمات بروكسل: كانا بلطجية أيام الدراسة منفذوا هجمات بروكسل





كتب: أحمد علوى
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فى ذكرى هجمات 22 مارس 2016 التى وقعت فى بروكسل، والتى كان أبطالها إبراهيم البكراوى الذى فجر نفسه فى مطار زافينتيم وشقيقه خالد البكراوى الذى قام بتفجير نفسه فى المترو فى محطة ماليبيك، قالت قناة "بلجيك 24" البلجيكى، أنه من خلال عودة لمسار الاخوة الإرهابيين فى المدرسة الابتدائية قال بعض الشهود أن الشقيقان كانا بلطجية فى المدرسة.

 

ونشأ الأخوان البكراوى فى لايكين البلجيكية، ودرسوا فى مدرسة كريست روا، الابتدائية فى مدينة لايكين، وهى مدرسة لأولاد فقط.

 

ويقول زميل سابق للإخوة البكراوى، أن إبراهيم كان طفلا متسرعا جدا وعنيف، وكانا الشقيقان يقاتلان فى المدرسة ويضربان زملاؤهم لفرض آراؤهم على الباقية، وكان إبراهيم دائما يدافع عن خالد، إنهم "كانوا بالفعل بلطجية".

 


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