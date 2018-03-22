زعيم كردى سورى يتهم روسيا بإعطاء "الضوء الأخضر" لتركيا فى عفرين







ستوكهولم (أ ف ب)

انتقد زعيم كردى سورى بارز الخميس، روسيا لاعطائها "الضوء الأخضر" لتركيا لشن عملية عسكرية فى منطقة عفرين السورية، وقال إن هذا ما كان يمكن أن يحدث بدون موافقة موسكو.

وتمكنت قوات تركية مدعومة من مقاتلين فى المعارضة السورية الأحد، من السيطرة على مدينة عفرين فى شمال غرب سوريا من وحدات حماية الشعب الكردية.

وبعد عقده مؤتمرا صحفيا فى ستوكهولم قال صالح مسلم الرئيس المشارك السابق لحزب الاتحاد الديموقراطى، الذى يعتبر الحركة الكردية السورية السياسية الأساسية، ان تركيا ما كان يمكن ان تنجح فى عمليتها بدون دعم روسى.

وقال مسلم (67 عاما) لفرانس برس "الروس خيبوا املنا لان هناك بعض الواجبات التى ترتبت عليهم عند مجيئهم الى سوريا، لقد وعدوا بأنهم سيقومون بحماية الأراضى السورية".

وأضاف "روسيا لم تقم بشىء (حول التوغل التركى) أعطوا الضوء الأخضر لتركيا والكل متأكد أنه لو لم تحصل تركيا على الضوء الأخضر من روسيا ما كانت لتقوم بذلك".

وبدأت أنقرة بعمليتها العسكرية فى يناير ضد وحدات حماية الشعب الجناح العسكرى لحزب الاتحاد الديموقراطى الذى تقول إنه متحالف مع حزب العمال الكردستانى الذى يشن تمردا عسكريا ضد تركيا منذ عام 1984.

وتعتبر تركيا إضافة إلى دول غربية حليفة لها حزب العمال الكردستانى إرهابيا.