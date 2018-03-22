video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 10:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

زعيم كردى سورى يتهم روسيا بإعطاء "الضوء الأخضر" لتركيا فى عفرين

الخميس، 22 مارس 2018 09:20 م
زعيم كردى سورى يتهم روسيا بإعطاء "الضوء الأخضر" لتركيا فى عفرين عفرين السورية





ستوكهولم (أ ف ب)
إضافة تعليق

انتقد زعيم كردى سورى بارز الخميس، روسيا لاعطائها "الضوء الأخضر" لتركيا لشن عملية عسكرية فى منطقة عفرين السورية، وقال إن هذا ما كان يمكن أن يحدث بدون موافقة موسكو.

وتمكنت قوات تركية مدعومة من مقاتلين فى المعارضة السورية الأحد، من السيطرة على مدينة عفرين فى شمال غرب سوريا من وحدات حماية الشعب الكردية.

وبعد عقده مؤتمرا صحفيا فى ستوكهولم قال صالح مسلم الرئيس المشارك السابق لحزب الاتحاد الديموقراطى، الذى يعتبر الحركة الكردية السورية السياسية الأساسية، ان تركيا ما كان يمكن ان تنجح فى عمليتها بدون دعم روسى.

وقال مسلم (67 عاما) لفرانس برس "الروس خيبوا املنا لان هناك بعض الواجبات التى ترتبت عليهم عند مجيئهم الى سوريا، لقد وعدوا بأنهم سيقومون بحماية الأراضى السورية".

وأضاف "روسيا لم تقم بشىء (حول التوغل التركى) أعطوا الضوء الأخضر لتركيا والكل متأكد أنه لو لم تحصل تركيا على الضوء الأخضر من روسيا ما كانت لتقوم بذلك".

وبدأت أنقرة بعمليتها العسكرية فى يناير ضد وحدات حماية الشعب الجناح العسكرى لحزب الاتحاد الديموقراطى الذى تقول إنه متحالف مع حزب العمال الكردستانى الذى يشن تمردا عسكريا ضد تركيا منذ عام 1984.

وتعتبر تركيا إضافة إلى دول غربية حليفة لها حزب العمال الكردستانى إرهابيا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صورة اليوم.. مرتزقة أردوغان الإرهابى يحرقون العلم السورى بمدينة عفرين

مايكل مورجان: مصر قادرة على حشد المجتمع الدولى ضد تدخل تركيا فى عفرين

سوريا

روسيا

تركيا

عفرين

اخبار تركيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة