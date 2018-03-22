زحام مرورى بسبب كسر ماسورة مياه بمحور الثورة أسفل كوبرى الجيش

زحام مرورى بسبب كسر ماسورة مياه بمحور الثورة أسفل كوبرى الجيشالخميس، 22 مارس 2018 08:55 ص
زحام مرورى - أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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تسبب كسر ماسورة مياه صرف صحى بمحور الثورة أسفل كوبرى الجيش فى تباطؤ حركة السيارات بالطريق فى الاتجاهين، وتم إخطار شركة الصرف للدفع بالسيارات لشفط المياه، فيما تتمركز الخدمات المرورية بالمكان للعمل على تنظيم حركة المرور.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة بمحور الثورة، بظهور كثافات مرورية ناتجة عن كسر ماسورة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
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