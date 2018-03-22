زحام مرورى بسبب حادث تصادم 3 سيارات بطريق السويس الصحراوى

زحام مرورى بسبب حادث تصادم 3 سيارات بطريق السويس الصحراوىالخميس، 22 مارس 2018 04:54 م
زحام مرورى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
ظهرت كثافات مرورية أعلى طريق السويس الصحراوى، بسبب حادث تصادم 3 سيارات فى الاتجاه القادم من الأقاليم وصولا إلى القاهرة، ونتج عنها إصابة شخصان، انتقل رجال المرور إلى المكان لرفع حطام الحادث.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق السويس الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، وانتقلت الخدمات المرورية لتسيير حركة السيارات.
إضافة تعليق
تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن
البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة