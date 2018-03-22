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الخميس، 22 مارس 2018 04:55 م
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زحام مرورى بسبب حادث تصادم 3 سيارات بطريق السويس الصحراوى

الخميس، 22 مارس 2018 04:54 م
زحام مرورى بسبب حادث تصادم 3 سيارات بطريق السويس الصحراوى زحام مرورى - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مرورية أعلى طريق السويس الصحراوى، بسبب حادث تصادم 3 سيارات فى الاتجاه القادم من الأقاليم وصولا إلى القاهرة، ونتج عنها إصابة شخصان، انتقل رجال المرور إلى المكان لرفع حطام الحادث.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق السويس الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، وانتقلت الخدمات المرورية لتسيير حركة السيارات.

 

 


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