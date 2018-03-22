رسميا.. أمن حماس يؤكد مقتل المتهم الرئيسى بتفجير موكب رامى الحمد الله

رسميا.. أمن حماس يؤكد مقتل المتهم الرئيسى بتفجير موكب رامى الحمد اللهالخميس، 22 مارس 2018 01:51 م
رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله
كتب - أحمد جمعة
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أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس فى غزة، منذ قليل، مقتل المتهم الرئيسى فى محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء رامى الحمد الله، مؤكدة أن المتهم الرئيسى هو أنس عبد المالك أبو خوصة فى تبادل لإطلاق النار مع القوات الأمنية
وأكدت داخلية حماس اعتقال اثنين من مساعدى المتهم الرئيسى فى تنفيذ عملية تفجير الموكب، موضحة أنهما أصيبا أثناء الاشتباك ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج أحدهما كان بحالة خطرة توفى فيما بعد وهو عبد الهادى الأشهب.
وحاصرت الأجهزة الأمنية التابعة لحماس منزلًا غربى مخيم النصيرات، كان يتحصن به المطلوب للأمن أنس أبو خوصة المتهم فى تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله.
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