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الخميس، 22 مارس 2018 02:27 ص
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رئيس هيئة الأركان الروسية يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكى الوضع فى سوريا

الخميس، 22 مارس 2018 02:02 ص
رئيس هيئة الأركان الروسية يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكى الوضع فى سوريا القوات الروسية فى سوريا- أرشيفية





أ ش أ
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بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليرى جيراسيموف، هاتفيا، مع نظيره الأمريكى جوزيف دانفورد، الأوضاع فى سوريا.


وذكرت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الأربعاء - أنه تم - خلال الاتصال - مناقشة القضايا المتعلقة بالوضع فى سوريا وأيضا الحالة فى الغوطة الشرقية، وغيرها من القضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك.. كما اتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات الثنائية.

 

 


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