رئيس هيئة الأركان الروسية يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكى الوضع فى سوريا

رئيس هيئة الأركان الروسية يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكى الوضع فى سورياالخميس، 22 مارس 2018 02:02 ص
القوات الروسية فى سوريا- أرشيفية
أ ش أ
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بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليرى جيراسيموف، هاتفيا، مع نظيره الأمريكى جوزيف دانفورد، الأوضاع فى سوريا.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الأربعاء - أنه تم - خلال الاتصال - مناقشة القضايا المتعلقة بالوضع فى سوريا وأيضا الحالة فى الغوطة الشرقية، وغيرها من القضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك.. كما اتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات الثنائية.
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