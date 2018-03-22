رئيس هيئة الأركان الروسية يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكى الوضع فى سوريا

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بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليرى جيراسيموف، هاتفيا، مع نظيره الأمريكى جوزيف دانفورد، الأوضاع فى سوريا.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الأربعاء - أنه تم - خلال الاتصال - مناقشة القضايا المتعلقة بالوضع فى سوريا وأيضا الحالة فى الغوطة الشرقية، وغيرها من القضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك.. كما اتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات الثنائية.