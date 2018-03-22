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الخميس، 22 مارس 2018 03:32 م
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رئيس مياه القناة يشيد بجهود الحملة القومية للترشيد فى يوم الحصاد

الخميس، 22 مارس 2018 03:27 م
رئيس مياه القناة يشيد بجهود الحملة القومية للترشيد فى يوم الحصاد جانب من الإجتماع





الإسماعيلية – جمال حراجى
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أشاد المهندس أحمد عزب رئيس شركة مياه القناه، بجهود إدارة العلاقات العامة والتوعية بالشركة، بما تم تحقيقه لإنجاح الحملة القومية للترشيد والتى أعلنتها الشركة القابضة لمياه الشرب، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والرى والأوقاف والبيئة والأزهر، والكنيسة، والشباب والرياضة، والصحة، والتعليم، وما تم تحقيقه فى القطاعات الثلاثة، ومركز الحملة بالتل الكبير.

 

وأكد عزب خلال اجتماع مجلس إدارة شركة مياه القناه اليوم على جهود قطاع الموارد البشرية برئاسة جمال مرزوق، وفريق العمل بإنجاز شهادات أمان المصريين للعاملين بالشركة فى وقت قياسى، كما تم مناقشة الموقف البيئى وخطة العمل لمواجه مطالب فصل الصيف، وكذلك الأعمال المكثفه لتعظيم ووضع ضوابط لتحصيل المتأخرات ومراجعة كافة العدادات، وتركيب عدادات للمنازل التى ليس بها عدادات، وتنشيط أعمال إدارات مواجهة الوصلات المخالفة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعمل على تقليل الفاقد من المياه.

 ومن جانب آخرقام المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع مياه الإسماعيلية، بتكريم المشاركين فى نجاح الحملة القومية فى ختام الأنشطة، ضمن الحمله وتنظيم فعاليات فى السويس وبورسعيد فى ختام يوم الحصاد.

 

 


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