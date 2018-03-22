رئيس مدينة الأقصر يضع خطة الاستعداد للانتخابات الرئاسية بتجهيز المقرات







الأقصر – أحمد مرعى

وضع العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، خطة محكمة إستعداداً للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث طالب كافة قيادات الإدارات الخدمية بإخطار مجلس المدينة بكافة التجهيزات والمعوقات إن وجدت والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.

وشملت الخطة العمل على توفير اللمبات والكشافات والإستعانة بالحى التابع له المقر الإنتخابى لتلافى أى ملاحظات، مع توفير لمبات ليد شاحن للطوارئ من قبل قطاع الكهرباء، وتوفير كراسى للمعاقين وشمسيات للمواطنين، والإستعانة بالحماية المدنية لتوفير التجهيزات اللازمة لحماية المقار الانتخابية ، ولو بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من إجراء العملية التصويتية، وإخطار مديرى الإدارات بالتواجد بالمقر الإنتخابى التابع له، وإخطار رؤساء الأحياء برفع مخلفات القمامة وإزالة الإشغالات بمحيط المقر الإنتخابى، وإخطار مديرى الإدارات المعنية بالجهاز التنفيذى بالتواجد بمقر مجلس مدينة الأقصر أثناء سير العملية الانتخابية.

وتابع العميد أيمن الشريف، مع مديرى الإدارات المعنية بالجهاز التنفيذى، كل الاستعدادات اللوجستية الجارية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية التى من شأنها تمكين الأهالى من التعبير بكل حرية عن إرادتهم والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الأسبوع المقبل، مضيفاً أن عدم المشاركة سوف يؤثر على الإقتصاد الوطنى، مشدداً على أن حق المواطن فى إدارة البلاد سيكون عبر صناديق الإقتراع واختيار من يمثلهم، ويناشد كافة المواطنين بالمشاركة الفعالة فى التصويت والعملية الانتخابية من أجل مصر ومن أجل استكمال المرحلة الأخيرة لخارطة الطريق التى تهدف لوضع مصر فى المسار الديمقراطى الذى ينشدة جميع المصريين.