رئيس قطاع شبكات بورسعيد: 20 ألف عداد مسبق الدفع للقضاء على أخطاء الفواتير

رئيس قطاع شبكات بورسعيد: 20 ألف عداد مسبق الدفع للقضاء على أخطاء الفواتيرالخميس، 22 مارس 2018 05:00 ص
المهندس محمد سعيد رئيس قطاع شبكات كهرباء بورسعيد
يورسعيد _ محمد فرج
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أكد المهندس محمد سعيد رئيس قطاع شبكات كهرباء بورسعيد، خلال تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، بأنه تم تركيب أكثر من 20 ألف عداد مسبوق الدفع، وهو ما يطلق عليه الكارت الذكى.
لافتا، أن هناك زيادة متوفرة فى كروت الشحن بكافة فروع مراكز الخدمة للمشترك، وهى أحد الحلول التى تمنع التراكمات تماما، فضلا أنها تقى المشترك من القراءات الوهمية.
وقال سعيد أن هناك حل آخر غير العدادات مسبوقة الدفع، وهو أن الدولة تعاقدت مع إحدى الشركات الخاصة، لقراءة العدادات القديمة المنزلية والتجارية، على أن تتولى تسجيل القراءات الحقيقة شهريا، دون تحميل المواطن أية تكاليف إضافية للمشتركين .
واضاف، أن الشركات الخاصة تم تفعيلها شمال محافظة الشرقية، بهدف تقليل المتأخرات والحد من قراءات القارئ اللى معندوش ضمير من خلال الرقابة والمتابعة والدقة فى العمل منعا لحدوث أية تراكمات .
وتابع، أن الدولة تعمل للإرتقاء بالمنظومة والقضاء على القارئ والمحصل عديم الضمير، قائلا: "لأننا مشر راح نغير الشبكة فى يوم وليلة"، فهدفنا الحفاظ على المنظومة فى إطار كل ماهو جديد، سواء تطوير شبكات وإنشاء موزعات جديدة، فضلا عن تركيب المحولات وتغيير الكابلات، وإنشاء مصادر للتغذية تتناسب مع الأحمال والزيادة السكانية بالمناطق العمرانية الجديدة.
ومن جهة أخرى، أكد رئيس قطاع شبكات بورسعيد، بأنه تم تفعيل الضبطية القضائية منذ عام، بالتنسيق مع شرطة مباحث الكهرباء، لضبط الحالات التى تقوم بارتكاب سرقة التيار الكهربائى، وتحرير محاضر تثبت صحة الواقعة لتوقيع عقوبات رادعة تجاه المخالفين تصل لعقوبة الحبس.
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