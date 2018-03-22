رئيس شركة إيثيدكو: من حق الوطن علينا الوقوف صفا واحدا خلف الرئيس السيسى







كتب أحمد أبو حجر

قال الكيميائى عبد المجيد حجازى، رئيس الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "إيثيدكو"، إنه من حق الوطن علينا أن نقف صفا واحدا خلف القائد والرئيس عبد الفتاح السيسى الذى حقق العديد من الإنجازات، حتى نستكمل معه مسيرة المشروعات.

وأشار خلال المؤتمر الذى عقد صباح اليوم الخميس بمقر الشركة، لتأييد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية ، فى حضور عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء عدد من الشركات وأعضاء حملة كلنا معاك من أجل مصر، بالإضافة إلى العديد من العاملين بالشركة، إلى أن إيثيدكو التى افتتحها الرئيس تعد واحدة من هذه الإنجازات.

وشدد رئيس الشركة على ضرورة المشاركة بكثافة فى اﻻنتخابات الرئاسية لنرسل للجميع أن مصر ستظل قوية بشعبها وزعيمها.

وبحسب بيان من الشركة ، أعرب العديد من المتحدثين بأن هذه التظاهرة فى حب الرئيس وهذه المشاعر هى التى يشعر بها كل مصرى تجاه القائد والرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار عدد من المتحدثين بالعديد من الإنجازات التى تحققت فى الأعوام اأربعة السابقة، ابتداء من قناة السويس الجديدة مرورا بالكثير من المشروعات العملاقة فى طول البلاد وعرضها من مشروعات فى مختلف المجاﻻت بدأت تظهر نتائجها لصالح مصر والمصريين.

وجه المشاركون التحية للقوات المسلحة ورجال الشرطة فى تصديهم للإرهاب وتحقيق اأمن والأمان ووجهوا تحية وتقدير ﻻرواح الشهداء الأبرار.