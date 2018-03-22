رئيس سلوفاكيا يعين حكومة جديدة للبلاد

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عين رئيس سلوفاكيا "أندريه كيسكا" اليوم الخميس حكومة جديدة لتحل محل الحكومة التى استقالت وسط الأزمة السياسية التى تشهدها البلاد فى أعقاب مقتل صحفى سلوفاكى وصديقته الشهر الماضي.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.) الأمريكية أن الحكومة الجديدة المؤلفة من ثلاثة أحزاب ، أدت اليمين الدستورية اليوم أمام كيسكا برئاسة "بيتر بيليجريني" الذى كان يشغل فى السابق منصب نائب رئيس الوزراء.



وكانت حكومة رئيس وزراء سلوفاكيا السابق "روبرت فيكو" قد استقالت الأسبوع الماضى ، عقب المظاهرات الحاشدة التى شهدتها البلاد احتجاجا على مقتل الصحفى "جاك كوسياك" وصديقته.



يشار إلى أن الصحفى "جاك كوسياك" كان سيقوم بنشر تحقيق حول وجود صلات بين المافيا الإيطالية ورئيس الوزراء السابق "روبرت فيكو" قبل العثور عليه مقتولا فى منزله الشهر الماضى .



من جانبه نفى فيكو وجود أى صلات تجمعه بالجماعات الإجرامية ، كما عرض مكافأة مالية تقدر بمليون يورو لمن يدلى بمعلومات حول حادث مقتل كوسياك البالغ من العمر (27 عاما).