رئيس جامعة قناة السويس يشهد بدأ الحفر للمنشآت الجديدة

الإسماعيلية – جمال حراجى

شهد الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة القناة، اليوم، الخميس، بدأ الحفر فى المبانى الجديدة لكليات الآداب والعلوم الإنسانية والصيدلة ومصنع الأدوية لكلية الصيدلة والتى تقام على مساحة 7500 متر، حيث تشمل المنشآت الخاصة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية مبنيين كل مبنى يضم مدرجين بسعة 650 طالب وطالبة ومبنى الإدارة فى المنتصف ويشمل ثلاث طوابق، وذلك استكمالا للمرحلة الأولى من الخطة الاستراتيجية للجامعة، والتى يعتبرأول عناصرها هو تطوير وتحديث وزيادة البنية التحتية من مبانى ومنشآت داخل الحرم الجامعى، وذلك من أجل الوصول إلى الصورة النهائية لخريطة الجامعة.

كما تفقد رئيس الجامعة مبنى كلية الصيدلة، والذى يضم 4 مدرجات سعة كل مدرج 250 طالب وطالبة، بالإضافة إلى مصنع أدوية لكلية الصيدلة بتكلفه 38 مليون جنيه، وذلك إضافه جديدة فى الجامعات المصريه لرفع قدرات الطلاب على التدريب العملى.

رافق رئيس الجامعة فى جولته الدكتور الهام مدنى مديرعام المستشفيات الجامعية، والدكتور أيمن المقدم مدير المستشفى الجامعى، والعميد يوسف الحداد مدير إدارة الأمن بالجامعة، والمهندسين المختصين من الشركة الوطنية للمنشآت، تحت إشراف قائد قطاع التنفيذ العميد إبراهيم حلمى زهران والمهندسين المختصين من الإدارة الهندسية بالجامعة.

ثم توجه رئيس الجامعة إلى تفقد المنشآت الجديدة لكلية طب جراحة الفم والأسنان والتى تقام على مساحة 2400 متر مسطح، تضم مدرجين سعة كل مدرج 300 طالب وطالبة بالإضافة إلى مبنى إدارى هذا بالإضافة إلى العيادات التى تضمن كل عيادة منها 55 كرسى أسنان بإجمالى 165 كرسى فى 3 عيادات.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، فى بيان لة مساء اليوم، على ضرورة الإنتهاء من هذا المبنى، معلنا أنا أفتتح منشآت طب جراحة الفم والأسنان سيكون بعد شهرين من الآن، مشيرا إلى بدأ العمل فى طريق جديد من أمام معامل كلية الصيدلة للخروج من بوابة طب الأسنان، وذلك حتى يكون الطريق من بوابة كلية التمريض للدخول فقط، والطريق الجديد للخروج فقط، وذلك تيسيرا لعملية الدخول والخروج للسيارات داخل الجامعة من هذا الإتجاه، وسيبدأ العمل فى هذا الطريق بعد أسبوعين من الآن ويستمر لمدة شهر كامل.

ثم توجه الدكتور ممدوح غراب لتفقد مدرج معهد كونفوشيوس لمبنى اللغة العربية والصينية والذى يسع 600 طالب وطالبة بمساحة 550متروالذى تم الإنتهاء منه نهائيا، ومن المنتظر وضع التجهيزات من التكييفات والكراسى فقط.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنة تم الانتهاء من قسم العناية المركزة وتطويره بالمستشفى الجامعى، ليصل إلى طاقة استيعابية 50 سريراً، وهذا يعتبر رقم جيد جدًا بالنسبة لما هو متعارف عليه داخل المحافظات، إضافة إلى تجهيزه بأفضل الأجهزة العالمية المتطورة، وكوادر طبية مدربة على أعلى مستوى، وأن مبنى العناية المركزة القديم سعته 14 سرير فقط، أى أن هذا المبنى سيزيد الاستيعاب بأكثر من 250%، والمبنى يشمل تكييف مركزى ومحطة غاز.