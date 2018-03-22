رئيس جامعة "غوا ذونغ" الزراعية بالصين فى ضيافة "هندسة عين شمس"الخميس، 22 مارس 2018 07:33 م
عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
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استقبل الدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس اليوم الخميس، الدكتور جاو شى رئيس جامعة غوا ذونغ الزراعية بالصين، وذلك بكلية الهندسة.
وتأتى الزيارة ضمن فعاليات مشروع التخرج الدولى بين كل من جامعة عين شمس وجامعة كليمسون بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة غوا ذونغ بالصين ليكون هذا أول مشروع تخرج يجمع 3 قارات ويساهم فى دعم التنمية السياحية بالغردقة.
حضر الاجتماع الدكتور مصطفى رفعت مدير مكتب التعاون الدولى بكلية الهندسة، والدكتور ضياء خليل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
وتناولت الزيارة سبل التعاون المشترك بين الثلاث جامعات وذلك استعدادا للاحتفالية الكبرى السبت المقبل الموافق 24 مارس بقصر الزعفرانة و دار الضيافة لجامعة عين شمس.
ومن المفترض أن تنتهى الزيارة فى الرابع والعشرين من مارس، حيث يعود الطلاب إلى بلادهم لاستكمال العمل على إنهاء المشروع.
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