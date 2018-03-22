رئيس جامعة المنوفية ونائباه يتفقدون الانتخابات بالجامعة







المنوفية - محمود شاكر

تفقد الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، يرافقه الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، سير انتخابات جامعة المنوفية لعضوية مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بجامعات مصر .

تأتى الزيارة للتأكد من انتظام العملية الانتخابية بشفافية وعدم وجود مشاكل أو عقبات أمام الموظفين للإدلاء بصوتهم والتأكيد على لجنة الإشراف على الانتخابات لتسهيل كافة الإجراءات.

يذكر أن لجنة الإشراف على الانتخابات تتكون من عاطف يونس الأمين المساعد للجامعة، والدكتور رضا محمود العبد مدرس القانون المدنى بكلية الحقوق، ويوسف الشريف ممثل رابطة العاملين بالجامعة، والسيد عبد الحليم ممثل اللجنة النقابية للعاملين بالجامعة.