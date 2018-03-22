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رئيس جامعة أسيوط يحث الطلاب على المشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية

الخميس، 22 مارس 2018 11:45 ص
رئيس جامعة أسيوط يحث الطلاب على المشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية جانب من اللقاء





أسيوط ـ محمود عجمي
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أشاد الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط ، بما قدمه المصريين المغتربين فى الخارج من مثال للانتماء والوطنية وحرصهم على المشاركة بكثافة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية والتي أقيمت للمقيمين خارج مصر.

وأعرب رئيس الجامعة عن إعجابه الشديد بوعي وإنتماء أعضاء الوفد الطلابي الروسي من ضيوف جامعة أسيوط وحرصهم على ممارسة حقهم الانتخابي وتكبدهم مشقة السفر إلى القاهرة لمدة يوم واحد للإدلاء بأصواتهم فى سفارة روسيا بالقاهرة وهو ما يجب أن يكون مثل وقدوة لطلاب جامعة أسيوط أن يحذو نفس الحذو الأسبوع القادم وأن يقدموا للعالم بأسره نموذجاً فى الحرص على المشاركة السياسية والاصطفاف في لجان الانتخابات للتصويت فى الانتخابات والمساهمة فى بناء وطن متقدم قائم على أسس الحرية والديمقراطية .

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور جعيص رئيس جامعة أسيوط، بالوفد الطلابي الروسي عقب عودتهم من القاهرة وذلك بحضور الدكتور صلاح أبو الهوى منسق علاقات جامعة أسيوط مع جامعات روسيا الاتحادية ومدير مركز تعليم اللغة الروسية بالجامعة وطاهر حسن مدير رئيس الجامعة .

ومن جانبه أوضح الدكتور صلاح أبو الهوى ، أن جامعة أسيوط تنفرد على مستوى الجامعات المصرية بعلاقات عميقة وتاريخية مع عدد من الجامعات الروسية وذلك من خلال عدد من اتفاقيات التعاون والتي يرجع تاريخها إلى أكثر من 23 عاماً والتي شهدت خلالها تبادل العشرات من الوفود الطلابية بين الجانبين ، موضحاً أن الوفد الطلابي من جامعتي داغستان وبيتاجورسيك الروسيتين وتأتى زيارته إلى جامعة أسيوط لقضاء فترة دراسية لمدة شهرين لدراسة اللغة العربية والتعرف على الحضارة الإسلامية والتاريخ المصري .  

 


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