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الخميس، 22 مارس 2018 03:32 م
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رئيس جامعة أسوان يستقبل رئيس الاتحاد العربى والمصرى للغوص والإنقاذ

الخميس، 22 مارس 2018 02:56 م
رئيس جامعة أسوان يستقبل رئيس الاتحاد العربى والمصرى للغوص والإنقاذ رئيس جامعة أسوان يستقبل رئيس اتحاد العربى والمصرى للغوص والإنقاذ





أسوان - صلاح المسن
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استقبل اليوم الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، الكابتن سامح الشاذلى رئيس الاتحاد المصرى والعربى للغوص والانقاذ والدكتور طارق صلاح وكيل كلية التربية ورئيس لجنة الانقاذ والدكتور هشام ربيع رئيس لجنة مختبرى الانقاذ وبحضور الدكتور عادل مكى وكيل كلية التربية الرياضيه بأسوان جاء ذلك خلال، بيان، لجامعة أسوان.

أوضح البيان، أن اللقاء يهدف لبحث سبل التعاون وتوقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة والاتحاد المصرى للغوص والانقاذ وتضمن اللقاء مبادرة تأهيل 200 طالب وطالبة من كلية التربية الرياضية لتأهليهم للعمل فى مجال الانقاذ المائى لتأمين المسطحات المائية بجمهورية مصر العربية تمهيدا لالحاقهم بفرص عمل  فى مجال السياحة الشاطئية بمختلف المحافظات السياحية.

وأهدى رئيس الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ درع الاتحاد المصرى لرئيس الجامعة كما قدم الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان درع الجامعة لرئيس الاتحاد المصرى للغوص والانقاذ.

 

 


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