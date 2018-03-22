رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن شقيقين من مواليد ليبيا

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن شقيقين من مواليد ليبياالخميس، 22 مارس 2018 09:07 ص
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن شقيقين، حسام حسين أحمد الفقعاوى، ومحمد حسين أحمد الفقعاوى، من مواليد ليبيا.
كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بتجديد ندب أحمد حسن سيد بندارى، الرئيس بمحكمة استئناف قنا والمنتدب بإدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، للعمل فى شؤون أمن الدولة.
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