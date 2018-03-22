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رئيس الـCIA السابق: ربما لدى بوتين معلومات يساوم بها ترامب

الخميس، 22 مارس 2018 05:25 م
رئيس الـCIA السابق: ربما لدى بوتين معلومات يساوم بها ترامب بوتين وترامب





كتبت: إنجى مجدى
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فى تصريحات مثيرة للجدل، قال جون برينان، االمدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، أنه يعتقد أن روسيا قد يكون لديها معلومات تخص الرئيس دونالد ترامب وتستخدمها فى ابتزاز الرئيس الأمريكى.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، اليوم الخميس، فإن تصريحات برينان، التى أدلى بها، لبرنامج "مورنينج جو" على قناة MSNBS، أثارت تكهنات غاضبة حول ما إذا كان رئيس الاستخبارات السابق يبنى كلامه بناء على معلومات داخلية.

وقال برينان، الذى تولى إدارة وكالة الإستخبارات المركزية فى الفترة بين 2013 و2017، إنه يعتقد بأن الروس لديهم شئ ما شخصيا يتعلق بترامب، ذلك عندما سأله المذيع عما إذا كان يعتقد أن الرئيس الأمريكى يخشى نظيره الروسى فلاديمير بوتين، وأضاف "الروس، أعتقد لديهم خبرة طويلة مع ترامب، وربما لديهم أشياء يمكن أن يكشفوها".

وكان برينان يدير CI.A. عندما ظهر ملف عميل الاستخبارات البريطانية السابق كريستوفر ستيل الذى جمعه باسم شركة "فيوجن جى بى إس" الأمريكية، عام 2016 وزعم أن الروس لديهم معلومات ساومت بها ترامب، وتقول الصحيفة إنه إذا كان هناك أى مسؤولين أمريكيين حاليين أو سابقين يعرفون ما إذا كانت هناك حقيقة وراء المزاعم التى وردت فى الملف ، فإن برينان سيكون على الأرجح واحداً منهم.

وجاءت تعليقات رئيس وكالة الاستخبارات المركزية السابق بعد يوم من اتصال ترامب ببوتين لتهنئته بفوزه فى الانتخابات الرئاسية وهو ما آثار أسئلة جديدة حول علاقة الرئيس الأمريكى بروسيا.

وهذه ليست المرة الأولى التى يدلى فيها برينان بتصريحات مثيرة بشأن ترامب ورسيا، ففى وقت سابق من الشهر، علق مدير الـCIA السابق، على اتهام ترامب لسلفه أوباما بتحريك التحقيق فى التدخلات الروسية بالانتخابات الأمريكية لتقليص فرص ترامب فى الفوز.

وقال برينان - فى تغريدة على حسابه على تويتر- إن "هذا الاتهام من جانب ترامب دليل دامغ على أنه مصاب بالبارانويا، كما أنه يعكس استمرارا من جانبه فى سوء قراءة الوقائع وقلقا متزايدا وفزعا من التحقيقات الخاصة بالتدخلات الروسية والتى يتولاها المحقق الخاص روبرت مولر".


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