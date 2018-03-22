رئيسة وزراء بريطانيا: روسيا تشكل تهديدا لأوروبا بكاملها

رئيسة وزراء بريطانيا: روسيا تشكل تهديدا لأوروبا بكاملهاالخميس، 22 مارس 2018 04:34 م
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى
بروكسل (رويترز)
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قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى إنها ستبلغ القادة الآخرين فى الاتحاد الأوروبى اليوم الخميس، بأن روسيا تشكل تهديدا للتكتل بأكمله وليس بريطانيا فحسب فى أعقاب هجوم نفذ باستخدام غاز أعصاب فى انجلترا.
وقالت للصحفيين لدى وصولها لقمة للاتحاد الأوروبى "نفذت روسيا هجوما وقحا ومتهورا ضد المملكة المتحدة، من الواضح أن التهديد الروسى لا يحترم الحدود وأن ما حدث فى مدينة سالزبرى كان فى إطار نمط من الاعتداء الروسى على أوروبا وجيرانها".
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