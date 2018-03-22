video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 04:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيسة وزراء بريطانيا: روسيا تشكل تهديدا لأوروبا بكاملها

الخميس، 22 مارس 2018 04:34 م
رئيسة وزراء بريطانيا: روسيا تشكل تهديدا لأوروبا بكاملها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى





بروكسل (رويترز)
إضافة تعليق

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى إنها ستبلغ القادة الآخرين فى الاتحاد الأوروبى اليوم الخميس، بأن روسيا تشكل تهديدا للتكتل بأكمله وليس بريطانيا فحسب فى أعقاب هجوم نفذ باستخدام غاز أعصاب فى انجلترا.

وقالت للصحفيين لدى وصولها لقمة للاتحاد الأوروبى "نفذت روسيا هجوما وقحا ومتهورا ضد المملكة المتحدة، من الواضح أن التهديد الروسى لا يحترم الحدود وأن ما حدث فى مدينة سالزبرى كان فى إطار نمط من الاعتداء الروسى على أوروبا وجيرانها".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير موسكو لدى لندن: تصريحات بريطانيا حول كأس العالم إهانة للشعب الروسى

بريطانيا تحيى الذكرى الأولى لإعتداء جسر وستمنستر

دبلوماسيون: بريطانيا تريد مساعدة من أوروبا ضد شبكات التجسس الروسية

بريطانيا

روسيا

اخبار بريطانيا

اخبار روسيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

موسكو

لندن

الاتحاد الاوروبى




لا تفوتك
تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة