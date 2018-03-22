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دونالد ترامب داعيا للتطبيع مع الروس: يمكنهم حل الكثير من القضايا الراهنة

الخميس، 22 مارس 2018 11:41 ص
دونالد ترامب داعيا للتطبيع مع الروس: يمكنهم حل الكثير من القضايا الراهنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب





كتب: أحمد علوى
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دافع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن تهنئته لنظيره الروسى فلاديمير بوتين، على فوزه بالانتخابات الرئاسية، معتبرا أن الروس ممكن أن يساهموا فى حل العديد من القضايا الدولية الراهنة.

دونالد ترامب
دونالد ترامب

جاء ذلك فى تغريدات نشرها دونالد ترامب مؤخراً، على حسابه بموقع "تويتر" ردا على انتقادات وجهت له مؤخرا لاتصاله ببوتين وتهنئته له على فوزه بالانتخابات الرئاسية التى شهدتها روسيا الأحد الماضى.

 

وقال ترامب، اتصلت بالرئيس بوتين لأهنئه بالفوز، ووسائل الإعلام المزيفة فقدت صوابها لأنها أرادت أن انتقده، إنهم غير محقين، ويجب التطبيع مع روسيا وغيرها.

 

وأضاف إن الروس قد يساعدون فى حل العديد من القضايا، مثل كوريا الشمالية، وسوريا، وأوكرانيا، وداعش، وإيران، وأيضا فى سباق التسلح.


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