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الخميس، 22 مارس 2018 12:02 ص
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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. وزير التعليم: لن نلغى الوجبة المدرسية

الخميس، 22 مارس 2018 12:02 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. وزير التعليم: لن نلغى الوجبة المدرسية د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم





إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة الصحة:

لجنة الفيروسات الكبدية: 5% من إجمالى الخاضعين للفحص مصابون بـ"فيروس C"

شكاوى من نقص أدوية علاج ما بعد زرع الكلى والكبد.. الشركة المصرية: المستحضرات متوفرة بصيدليات الشكاوى.. نعانى من ارتفاع مديونيات المستشفيات.. وإدارة الصيدلة: مخزون "الأدوية الحيوية" يكفى 3 شهور

 

وزارة التموين:

رئيس القابضة الغذائية يقيل مجلس إدارة شركة تسويق اللحوم لتقاعسهم فى العمل

التموين: اليوم آخر موعد للأوكازيون الشتوى

 

وزارة التضامن الاجتماعى:

وزيرة التضامن: شكرا للرئيس على حمايته ورعايته وتقديره للمرأة المصرية

"الغالية" فى عيدها.. التضامن تنتج فيلما عن المرأة والأم المثالية (فيديو)

 

وزارة التربية والتعليم:

وزير التعليم نافيًا وقائع تسمم الطلاب: الإعلام يهول الأمر ولن نلغى الوجبة

التعليم تنفذ البرنامج القومى لرحلات تلاميذ الحلقة الأولى من التعليم الأساسى

 

وزارة الإسكان:

​ فيديو.. "اليوم السابع" داخل أول شقة بمشروع سكن مصر بعد تشطيبها

وزير الإسكان: ننفذ 600 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى (صور)

 

وزارة الأوقاف:

وزارة الاوقاف تشكر الرئيس السيسي لرعايته المسابقة العالمية للقرآن الكريم

صور.. وزير الأوقاف يشارك فى العيد القومى لسلطنة بروناى كضيف شرف

 

وزارة النقل:

صور.. وزير النقل يزور أكبر مصنع للعلامات المرورية وعواكس الطرق بالشرق الأوسط

وزير النقل يكلف السكة الحديد بتخفيض الرحلات اليومية بالخطوط الفرعية والضواحى

 

وزارة الزراعة:

"الحجر الزراعى": ارتفاع صادرات البطاطس لأوروبا والخليج لـ269 ألف طن

"الصحة" تفحص مصانع وزارة الزراعة للتأكد من سلامة "الفطيرة المدرسية"

 

وزارة التعليم العالى:

المقاصة: جلسة الأسبوع المقبل مع وزير التعليم العالى لإنهاء أزمة حسين الشحات

 

وزارة الكهرباء:

وزارة الكهرباء تشارك فى الدورة العادية للطاقة بالعاصمة الموريتانية


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