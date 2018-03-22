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دموع مرشح رئاسى.. لماذا بكى موسى مصطفى موسى فى مؤتمره الانتخابى أمس؟

الخميس، 22 مارس 2018 02:10 م
دموع مرشح رئاسى.. لماذا بكى موسى مصطفى موسى فى مؤتمره الانتخابى أمس؟ المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى





كتب مصطفى السيد
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كشف المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد ومرشح الحزب فى انتخابات رئاسة الجمهورية، سر بكائه خلال إلقاء البيان الختامى لحملته الانتخابية، أمس الأربعاء، فى المؤتمر الصحفى الذى انعقد بمقر حزب الغد بحضور عدد كبير من أعضاء الحزب وقياداته.

وقال موسى مصطفى موسى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تأثر للحظة خلال إلقاء البيان الخاتمى للحملة، عندما وجه الشكر لوالدته وزوجته، متابعا: "عندما ذكرت والدتى وزوجتى فى البيان، تذكرت الضغوط التى تعيشها كل منهما علىّ، فهما صاحبتا فضل كبير علىّ فى كل شىء".

وتابع المرشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية: "أسرتى تعيش حالة قلق خوفا علىّ"، مشددا على أنهم كانوا دوما داعمين له فى كل القرارات التى اتخذها، منذ بدء عمله السياسى وانخراطه فى النشاط العام، وصولا إلى ترشحه فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

 


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