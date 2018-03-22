دخول وخروج 24 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

دخول وخروج 24 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعةالخميس، 22 مارس 2018 01:50 م
سفينة حاويات - ارشيفية
بورسعيد - محمد عزام
إضافة تعليق
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، عن دخول وخروج 24 سفينة، خلال 24 ساعة .
وذكر بيان الهيئة الإقتصادية، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة .
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة سفينة ، ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما سجل الميناء خروج سفينتين بضائع عامة، وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة .
وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
إضافة تعليق
"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح
غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة