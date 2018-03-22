دخول وخروج 24 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة







بورسعيد - محمد عزام

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، عن دخول وخروج 24 سفينة، خلال 24 ساعة .

وذكر بيان الهيئة الإقتصادية، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة سفينة ، ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما سجل الميناء خروج سفينتين بضائع عامة، وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة .

وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.