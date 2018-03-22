خصم شهرين من راتب مدير مدرسة بعد ثبوت تلاعبه فى أوراق الامتحانات بأسيوط

خصم شهرين من راتب مدير مدرسة بعد ثبوت تلاعبه فى أوراق الامتحانات بأسيوطالخميس، 22 مارس 2018 11:44 ص
امتحانات - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة فى القضية رقم 93 لسنة 59 قضائية، بمجازاة مدير مدرسة ابتدائية بأسيوط بعد ثبوت تلاعبه فى أوراق امتحانات الصف السادس الابتدائى.
وقالت المحكمة، إن عبده عزيز جاد، مدير مدرسة شلبى مسعود الابتدائية سلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة بأن إدعى كذبًا وعلى خلاف الحقيقة بوجود نقص فى أوراق اللجنة رقم 31 ومقرها مدرسة عبد المالك عبد القادر، بمادة اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي في ورقة الغلاف والورقة الأولى بقصد مد الوقت نصف ساعة عن الوقت الأصلى بدون مبرر.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة المتهم بخصم أجر شهرين من راتبه بعد ثبوت صحة الواقعة المنسوبة إليه الأمر الذي يعد خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفى.
وبعرض الحكم على المستشار أحمد العراقى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وإطلاعه على الحيثيات انتهى إلى عدم الطعن عليه.
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