ختام فعاليات حملة "هى" لدعم وتمكين المرأة بمكتبة الإسكندرية







الإسكندرية جاكلين منير

نظمت إدارة المجموعات والخدمات العامة بمكتبة الإسكندرية، حملة "هى" لدعم وتمكين المرأة، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والمبادرة الشبابية نادى أفاد، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية، وشركة فى أى ماركتس، والمعهد المصرفى المصرى، وإنجاز مصر.

بدأت الحملة، بجلسة افتتاحية تضمنت كلمة للرعاة وعرض فنى، وبعدها تم تقديم عدد من المحاضرات والتى تم تقسيمها إلى ثلاثة محاور رئيسية عملت بالتوازى معًا؛ المحور الأول عن المرأة والمناصب القيادية وتضمن محاضرات عن مهارات العرض والتواصل والتطوير الوظيفى وأنواع الاستثمارات وغيرها.

وتناول المحور الثانى، صحة المرأة وحقوقها من خلال محاضرات عن علم النفس الخاص بالمرأة، وكيفية التغلب على الاكتئاب والتدريب على الحياة والتوعية الذاتية والأمومة الصحية، وجاء المحور الثالث عن اهتمامات المرأة، ومن بينها المرأة والمنظمات غير الحكومية والفرص المتاحة أمام المرأة، من منح وتدريب ودراسة بالخارج وخيارات للتطوع.

وتضمن اليوم الثانى، محاضرات عن كيفية الحصول على علامة تجارية خاصة للمشاريع المبتدئة، وتصميم وإدارة نماذج الأعمال بالإضافة إلى آلية التسويق، وكذلك محاضرات عن التغذية والوزن الصحي والرياضة لكل الأعمار، بالإضافة الى تطور القوانين المصرية وكيفية إقراراها لحقوق المرأة.

وشمل اليوم الأخير، الحفل الختامى مصحوبًا بقصص نجاح لنماذج أشخاص، أثروا الحياة فى عدة مجالات منها الرياضة والفنون وريادة الأعمال والخدمة المجتمعية، واختممت فعاليات الحملة بعرض مسرحى لفريق من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وحفل فنى للعازف عمر عقل وفريق هاى دام، حضره أكثر من الف شخص.