ختام فاعليات الأسبوع المائي بقرية العدلية فى محافظة دمياط







دمياط معتز الشربينى

اختتمت اليوم الخميس فاعليات الأسبوع المائي بدمياط بقرية العدلية تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط وبحضور المهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب فى دمياط وومثليين لمديريات الصحة والثقافة والأزهر والتربية والتعليم والبيئة والأوقاف ومجمع إعلام دمياط والمجلس القومي للسكان والري والشباب والرياضة.

افتتح الحفل بتلاوة القرآن الكريم ثم ملخص عام عن الأسبوع المائي وإبراز أنشطة الجهات المشاركة وفي كلمته التي القاها المهندس محمد عسل حث على تبني قضية الترشيد المائى كهدف قومي وأشاد بالتعاون المثمر بين الشركة وكافة الهيئات والمؤسسات لتوصيل رسالة الترشيد المائى.

وفي الكلمات التي ألقاها ممثلوا الوزرات والهيئات المشاركة أشاد الجميع بحجم الرسالة العظيمة التي تتحملها الشركة ومدى التعاون الفاعل بين الشركة وكافة الهيئات التنفيذية بالمحافظة وقام فريق الفنانين التشكيلين بقصر الثقافة من الإنتهاء من رسم جدارية على سور محطة العدلية المعبرة عن رسالة الحملة وفي ختام الإحتفال تم تكريم كافة الطلبة والمشرفين المشاركين بالورشة الفنية التي أجريت على هامش الأسبوع المائي.

كما قدم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شهادة تقدير ودرع التميز لكاف ممثلي الوزرات والهيئات المشاركة بالأسبوع المائي.