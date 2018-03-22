خارجية الإمارات: قائمة الإرهاب القطرية اعتراف من الدوحة بدعمها للتطرف

خارجية الإمارات: قائمة الإرهاب القطرية اعتراف من الدوحة بدعمها للتطرفالخميس، 22 مارس 2018 09:35 ص
أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية
كتبت شرويت ماهر
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قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، إن قائمة الإرهاب التى أصدرتها قطر تؤكد الأدلة المتتابعة ضدها كما تؤكد بشكل قاطع تورطها فى دعم التطرف والإرهاب.
وكتب "قرقاش"، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أصدرت وزارة الداخلية القطرية قائمة للإرهاب تضمنت 19 شخصا و8 كيانات، وتضمنت القائمة 10 أشخاص ممن تم إدراجهم سابقا فى القوائم الثلاث التى أصدرتها دول المقاطعة".
وتابع وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية تغريداته بالقول: "بعيدا عن المكابرة.. قطر تؤكد الأدلة ضدها، وأن دعمها للتطرف والإرهاب جوهر أزمتها".
تغريدة أنور قرقاش
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