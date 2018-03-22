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حواجز حديدية فى محيط إغلاق مطلع الدائرى باتجاه الرماية منعا للزحام والحوادث

الخميس، 22 مارس 2018 01:00 ص
حواجز حديدية فى محيط إغلاق مطلع الدائرى باتجاه الرماية منعا للزحام والحوادث الطريق الدائرى - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت الإدارة العامة للمرور، حواجز حديدية بمحيط إغلاق مطلع الطريق الدائرى للقادم من طريق إسكندرية الصحراوى باتجاه الرماية لمنع الزحام المرورى بسبب أعمال تطوير للمطلع بالتزامن مع اقتراب افتتاح المتحف الكبير و تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتلك الأعمال، مما يستلزم إغلاقه وإجراء تحويلات مرورية وسط انتشار الخدمات المرورية على مدار أسبوع كامل خلال فترة اﻷعمال.

 

و شملت التحويلات المرورية بسبب غلق مطلع الدائرى"القوس الغربى" للقادم من طريق إسكندرية الصحراوى"أسفل الطريق الدائرى"، وعلى المواطنين الراغبين فى  استكمال الرحلة المرورية فى الصعود للدائرى اتجاه المريوطية و محور 26 يوليو و الطريق الدائرى السير لمسافة 600 مترا اتجاه ميدان الرماية ثم الدوران من فتحة الدوران أمام البنك اﻷهلى والعودة مرة أخرى اتجاه طريق الإسكندرية و الصعود من مطلع الطريق الدائرى للقادم من ميدان الرماية اتجاه المناطق السابق ذكرها.

 

و تجرى تلك اﻷعمال بالتنسيق مع إدارة المرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور، و الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمدة أسبوع بسبب اقتراب افتتاح المتحف الكبير مع إجراء تعديلات مرورية بتقاطع الدائرى مع طريق إسكندرية الصحراوى، حيث يتم استحداث حارتين مروريتين بالطريق الصحراوى من أسفل الطريق الدائرى، وحتى ميدان الرماية ليصبح عرض الطريق 4 حارات بسبب اقتراب افتتاح المتحف الكبير الذى يتم إنشائه بالطريق الصحراوى


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