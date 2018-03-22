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حملة "مناهضة التحرش" بجامعة القاهرة تنظم فعاليات بكليتى الآثار والهندسة

الخميس، 22 مارس 2018 02:37 م
حملة "مناهضة التحرش" بجامعة القاهرة تنظم فعاليات بكليتى الآثار والهندسة فعاليات حملة "مناهضة التحرش"





وائل ربيعى
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نظمت وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، فعاليات مختلفة بالكليات للتوعية بمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة، فنظمت كلية الآثار يوم للتوعية بساحة الكلية تضمن مسابقات عن المرأة وجوائز، وتدريبات للدفاع عن النفس (للبنات فقط) وتعليم الطالبات بعض حركات الدفاع عن النفس عند التعرض لموقف مشابه.

وتضمن اليوم، ركن الصور ولافتة بحجم كبير تضم عدد من الصور حتى يتم تحفيز الطلاب على الانضمام، وكذلك فقرة لعرض المواهب التى لها علاقة بمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة، كما أنه كان هناك ركنا لمواهب الرسم مثل الرسم الكاركتيرى وغيره.

وفى كلية الهندسة، نظمت وحدة مناهضة التحرش هناك، قوافل توعية فى الساحة، وتضمن اليوم توزيع هدايا الوحدة على الفائزين والفائزات، وفى كلية التمريض تم تنظيم ندوة بعنوان المرأة بين التمكين والعنف بحضور الدكتور أسامة محمود فراج رئيس قسم التعليم المستمر بكلية الدراسات العليا للتربية، والدكتورة إقبال السمالوطى عميد معهد الخدمة الاجتماعية الأسبق وعضو المجلس القومى للمرأة.

 

 


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