"حماس" تنشر تسجيلا صوتيا من كواليس اعتقال مفجر موكب رامى الحمد الله

"حماس" تنشر تسجيلا صوتيا من كواليس اعتقال مفجر موكب رامى الحمد اللهالخميس، 22 مارس 2018 12:39 م
كتب - أحمد جمعة
أكد القيادى فى حركة حماس، صلاح البردويل، إلقاء الأجهزة الأمنية فى غزة القبض على مرتكب جريمة تفجير رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله، موضحا أن المتهم تمت إصابته خلال تبادل لإطلاق النار.
فيما قال قيادى فى حركة حماس، إن المتهم الرئيسى فى تفجير موكب رامى الحمد الله تمت إصابته برصاصة فى البطن نقل على إثرها للمستشفى لتلقى العلاج.
وحصل "اليوم السابع" على مقطع صوت عبر اللاسلكى لأحد قيادات الأجهزة الأمنية التابعة لحماس، يؤكد اعتقال المتهم الرئيسى وإصابته خلال عملية المداهمة.
بدورها أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطنى بغزة، ظهر الخميس، وقوع اشتباك مسلح بين الأجهزة الأمنية ومطلوبين فى حادثة تفجير موكب رئيس الحكومة الفلسطينية رامى الحمد الله، غربى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وحاصرت الأجهزة الأمنية التابعة لحماس منزلا غربى مخيم النصيرات، كان يتحصن به المطلوب للأمن أنس أبو خوصة المتهم فى تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله.
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عدد الردود 0
بواسطة:
Lolo
مش فاهمه
وزارة الداخلية بغزة ؟؟؟ اومال مصالحة إيه وحكومة وحدة وطنية ازاي ؟؟