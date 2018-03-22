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الخميس، 22 مارس 2018 10:37 م
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حكومة كردستان تعرب عن قلقها بعد سقوط 4 مدننيين جراء القصف التركى

الخميس، 22 مارس 2018 10:16 م
حكومة كردستان تعرب عن قلقها بعد سقوط 4 مدننيين جراء القصف التركى مسعود برزانى





كتب- هاشم الفخرانى
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عبرت حكومة إقليم كردستات العراق فى بيان بعد القصف التركى للمدنيين للعاصمة إربيل ،عن قلقها من الهجوم على العاصمة وسقوط 4 مدنيين جراء القصف العشوائى للطيران التركى.

 

وبحسب البيان، خرج مواطنو إقليم كوردستان إلى سهول وجبال كوردستان للاحتفال بقدوم السنة الكوردية الجديدة، تعرض أربعة من شباب إقليم كوردستان، إلى القصف الجوى من قبل الطائرات الحربية التركية التى كانت تستهدف مواقع لحزب العمال الكوردستانى (بى كى كى) في منطقة بالكايتى، ما أدى إلى استشهادهم.

 

صورة ضوئية من البيان
صورة ضوئية من البيان

وقال البيان: "إلى جانب التعبير عن تعازينا لعوائل الشهداء ومشاركتهم أحزانهم، نعبر عن قلقنا حيال استهداف القرى والمناطق السكنية في إقليم كوردستان، والتي تتعرض للأسف وباستمرار لخطر الاستهداف بسبب وجود مواقع ومقرات لحزب العمال الكوردستانى بالقرب منها، وقد راح المواطنون المدنيون مرارا ضحايا لمثل هذا الاستهداف الخطر، كما نطالب حزب العمال الكوردستانى بإخلاء مواقعه القريبة من القرى والمناطق السكنية لكى لا يذهب مواطنونا ضحية لعمليات مشابهة".

 

 


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