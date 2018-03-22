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حكومة إقليم كردستان تدعو مسلحى "العمال" للابتعاد عن القرى والمناطق السكنية

الخميس، 22 مارس 2018 04:39 م
حكومة إقليم كردستان تدعو مسلحى "العمال" للابتعاد عن القرى والمناطق السكنية قوات حزب العمال الكردستانى





بغداد أ ش أ
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دعت حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، مسلحى حزب العمال الكردستانى إلى الابتعاد عن القرى والمناطق المأهولة بالسكان حفاظا على حياتهم، لافتة إلى أن وجود مواقع المسلحين قرب القرى يؤدى إلى استهدافها.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم سفين دزى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إنه فى الوقت الذى يحتفل فيه مواطنو كردستان بأعياد نوروز قتل أربعة مدنيين، جراء هجوم للطائرات الحربية التركية على منطقة بالكايتي"، معربا فى الوقت ذاته عن أسفه لاستهداف المدنيين من مواطنى إقليم كردستان.

وأضاف دزى أن "وجود مواقع مسلحى حزب العمال الكردستانى بالقرب من القرى والمناطق المأهولة بالسكان شكل خطرا على حياة المواطنين، وأدى إلى استهدافهم عدة مرات"، داعيا العمال الكردستانى إلى "الابتعاد عن القرى والمناطق المأهولة بالسكان حفاظا على حياة المواطنين".

وكان شهود عيان فى قضاء جومان بمحافظة أربيل أكدوا، اليوم الخميس، أن أربعة مدنيين قتلوا جراء قصف طائرات حربية تركية شمال المحافظة.

 


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