حكمان بالمؤبد لعامل فى تهم الاتجار بالمخدرات وحيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص بقنا







قنا – هند المغربى

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، ضد عامل بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في الحشيش المخدر، والسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لاتهامه بحيازة بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص.

تعود أحداث القضية إلى مارس 2017، عندما وجهت النيابة العامة بنجع حمادي للمتهم، ممدوح.ف.ا، عامل، تهمة حيازة بندقية آلية و 12 طلقة نارية، وحيازة كمية من نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 6883 لسنة 2017 جنايات نجع حمادي، التي عاقبت - برئاسة المستشار سامح العنتبلي، وعضوية حسام هاشم حسين، ووائل إسماعيل عرابي، وأمانة سر عبداللطيف عبدالحميد، وحسين عبدالمنعم، وأسامة الأمير - المتهم بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه فى التهمة الأولى، والمؤبد وغرامة 100 ألف جنيه عن التهمة الثانية.