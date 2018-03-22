حسن راتب: المشاركة فى انتخابات الرئاسة رسالة للعالم بأن الشعب يقف خلف قائده - صور

كتب محمد عبد العظيم محمد طارق تصوير حسام عاطف

قال الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، إن كفر الزيات من البلاد المنتجة وعليها مسئولية عظيمة، لافتا على أن الجميع يدرك حجم التحديات الكبيرة التى تواجه الدولة خلال المرحلة الحالية.

وأضاف راتب خلال كلمته بمؤتمر الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالغربية أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية يأتى للرد على المؤامرات الخارجية التى تحاك ضد الدولة، مثل مؤامرة التأثير على نهر النيل، ومؤامرة الإرهاب والجماعات المتطرفة من أصحاب الرايات السوداء تحت زعم الدين والدين منهم برىء، حيث يفهمون الدين بجهل ولم يعلموا سماحة الدين وتحقيق التكافل الاجتماعى الذى نادى به الرسول.

وأقال راتب "انزل.. شارك.. مصر الأهم"، مؤكدا أن سماحة الإسلام كانت عندما جاء الصحابى عمرو بن العاص إلى مصر وأنقذ الأقباط من براثن الروم، لافتا إلى أن هذه الجماعات المتطرفة أساءت إلى الدين وسماحته.

وأوضح راتب أن الرئيس السيسى استطاع أن يواجه كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والداخلية والخارجية، قائلا: "الملك شأن كونى شأنه شأن الليل والنهار من أمر الله، وسلمت مصر مادمت سالما يا سيادة الرئيس".

وتابع أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تأكيد على أن الشعب يقف خلف رئيسه لاستكمال الانجازات والتحديات التى تواجهها وان مصر ستظل محفوظة.