حزب مستقبل وطن بالفيوم ينظم فعالية "لقاء مع الرئيس السيسى"الخميس، 22 مارس 2018 09:14 م
لقاء مع السيسى
الفيوم - رباب الجالي
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نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم فعالية بعنوان "لقاء مع الرئيس السيسى" بحضور المهندس عبد القادر الجارحى أمين عام الحزب بمحافظة الفيوم.
وقال سالم فتيح الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية بالحزب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الفاعلية تم تنظيمها مساء اليوم بميدان السواقى بوسط مدينة الفيوم وتم خلالها عمل مجسم للرئيس وتسجيل كافة الرسائل التى وجهها له المواطنون تمهيدا لإرسالها للرئيس بقصر الاتحادية.
كما تم التقاط الصور التذكارية مع مجسم الرئيس السيسى وشهدت الفاعلية إقبالا كبيرا من المواطنين.
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