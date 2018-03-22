حريق بمخزن مواتير وقطع غيار بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

شب حريق بمخزن مواتير، وقطع غيار أجهزة كهربائية، بمدينة دسوق بكفر الشيخ، وهرعت سيارات الإسعاف، وسيارات الدفاع المدنى لموقع الحريق، لمحاولة اخماده بتواجد القيادات الأمنية، وفرضت قوات الأمن كوردوناً أمنياً، وقطع التيار الكهربائى، منعا لانتقال النيران للمناطق المجاورة.

وتمكنت قوات الدفاع المدنى من إخماد النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، ولم يتبين سبب الحريق الذى التهم محتويات المخزن، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وندب لجنة لمعاينة مواقع الحريق وبيان أسبابه، والخسائر.