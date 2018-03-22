حركة فتح: قناة الجزيرة تشعل الفتنة وتحاول إضعاف موقف الرئيس الفلسطينى







كتب: أحمد علوى

اتهمت حركة فتح، فى بيان، قناة الجزيرة التابعة للنظام القطرى بالإسهام فى تعزيز الانقسام الفلسطينى ومحاولة إضعاف موقف الرئيس الفلسطينى محمود عباس، خلال تغطيتها التى تفردها للأحداث الفلسطينية.

وقالت الحركة فى بيانها، إنها "تستنكر تسخير قناة الجزيرة لأبواق الفتنة ضد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الذى يقف ببسالة وقوة وشجاعة أمام هذا المشروع التصفوى للقضية الفلسطينية".

وأضافت "الجزيرة لا هم لها إلا انتهاز الفرص لبث سمومها المقيتة ضد من يقف سدا منيعا أمام المشاريع الإسرائيلية المشبوهة، واستمرارها بمنح مساحة يومية للتشهير بالموقف الوطنى الفلسطينى وقيادته أمام كل مشاريع التصفية".

وأكدت الحركة، اعتزازها بالإعلام الوطنى والعربى والدولى الداعم والمناصر للقضية الفلسطينية العادلة، ولنضال الشعب الفلسطينى وصموده أمام محاولة تصفية قضيته وتمرير ما يسمى "صفقة القرن".

وتثير قناة الجزيرة القطرية، موجات غضب فلسطينية بسبب تغطيتها للأحداث الفلسطينية الداخلية، وانحيازها الدائم لرواية حركة حماس، وتسويقها للرواية الإسرائيلية باستضافة شخصيات إسرائيلية، وفرد مساحات واسعة لها فى تغطياتها وبرامجها.