حبس عصابه الشذوذ الجنسى فى الخصوص 4 أيام على ذمة التحقيقات

القليوبية-نيفين طه

قرر المستشار محمود الديب مدير نيابة الخصوص، حبس 4 عاطلين لاتهامهم باستدراج الشباب عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بحجة ممارسة الشذوذ داخل شقة أحدهم وتصويرهم وابتزازهم بمقاطع الفيديو للحصول منهم على مبالغ مالية، وذلك لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى يفيد تلقيه بلاغًا من حارس عقار عن قيام 4 أشخاص باستدراج عدد من الشباب لممارسة الشذوذ داخل شقة بالعقار.

أكدت تحريات المباحث برئاسة الرائد محمد عبد الله رئيس مباحث القسم صحة البلاغ وتبين أن المتهمين هم كلا من: "إيهاب. م"، و"أحمد. ع"، و"هشام.ع"، و"عبدالوهاب. ا"، يقومون باستدراج بعض الشباب الشواذ جنسيا عبر صفحة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إلى شقة أحدهم بمنطقة الخصوص ويقومون بتصويرهم أثناء ممارسة الشذوذ، وبعد ذلك يهددون ضحاياهم بنشر تلك الفيديوهات حتى يحصلوا منهم على مبالغ مالية مقابل عدم فضحهم.

تم استئذان النيابة العامة لضبط المتهمين وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للجريمة وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 4641 لسنة 2018 وتم إحالة المتهمين للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.