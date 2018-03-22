video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 08:11 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عصابه الشذوذ الجنسى فى الخصوص 4 أيام على ذمة التحقيقات

الخميس، 22 مارس 2018 06:46 م
حبس عصابه الشذوذ الجنسى فى الخصوص 4 أيام على ذمة التحقيقات كلابش - أرشيفية





القليوبية-نيفين طه
إضافة تعليق

قرر المستشار محمود الديب مدير نيابة الخصوص، حبس 4 عاطلين لاتهامهم باستدراج الشباب عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بحجة ممارسة الشذوذ داخل شقة أحدهم وتصويرهم وابتزازهم بمقاطع الفيديو للحصول منهم على مبالغ مالية، وذلك لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

 

وكان تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى يفيد تلقيه بلاغًا من حارس عقار عن قيام 4 أشخاص باستدراج عدد من الشباب لممارسة الشذوذ داخل شقة بالعقار.

 

أكدت تحريات المباحث برئاسة الرائد محمد عبد الله رئيس مباحث القسم صحة البلاغ وتبين أن المتهمين هم كلا من: "إيهاب. م"، و"أحمد. ع"، و"هشام.ع"، و"عبدالوهاب. ا"، يقومون باستدراج بعض الشباب الشواذ جنسيا عبر صفحة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إلى شقة أحدهم بمنطقة الخصوص ويقومون بتصويرهم أثناء ممارسة الشذوذ، وبعد ذلك يهددون ضحاياهم بنشر تلك الفيديوهات حتى يحصلوا منهم على مبالغ مالية مقابل عدم فضحهم.

 

تم استئذان النيابة العامة لضبط المتهمين وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للجريمة وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 4641 لسنة 2018 وتم إحالة المتهمين للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 4 عاطلين يستدرجون الشباب عبر "فيس بوك" لممارسة الشذوذ بالخصوص

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار الحوادث

شذوذ

حبس




لا تفوتك
تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة