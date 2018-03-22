حبس عصابة سرقة التكاتك بـ"الشطة" فى المعصرة 4 أيام على ذمة التحقيق







كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث فى اتهامها بتكوين تشكيل عصابى لسرقة التكاتك في نطاق حى المعصرة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورد بلاغ إلى ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، برئاسة المقدم إيهاب الصعيدى، رئيس المباحث، والرائد مصطفى عبدالعال، معاون أول القسم، بوجود عصابة لسرقة التكاتك في نطاق دائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث وبتكثيف التحريات تم القبض على المتهمين وهم كلا من "ا.م" "ح.ع"، عاطلين، وتبين أنهما كونا تشكيلا عصابيا فيما بينهما لسرقة التكاتك عن طريق استقلال توك توك الضحية، وطمس عين سائقه بالشطة، وسرقة التوك توك.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تباشر النيابة التحقيقات.