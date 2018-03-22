حبس عصابة تستدرج الشواذ جنسيا عبر فيس بوك وتستولى على أموالهم بالقليوبية







كتب – محمد قاسم

أمر محمد الكاشف وكيل أول نيابة الخصوص بالقليوبية بحبس 4 عاطلين أربعة أيام علي ذمة التحقيق، لاتهامهم باستدراج بعض الشباب عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بحجة ممارسة الشذوذ داخل شقة أحدهم وتصويرهم وابتزازهم بمقاطع الفيديو للحصول على مبالغ مالية.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم الخصوص يفيد تلقيه بلاغا من حارس عقار عن قيام 4 أشخاص باستدراج عدد من الشباب لممارسة الشذوذ داخل شقة بالعقار.

أكدت تحريات المباحث برئاسة الرائد محمد عبد الله رئيس مباحث القسم صحة البلاغ، وتبين أن المتهمين وهم كل من" إيهاب. م" و"أحمد. ع" و"هشام.ع" و"عبدالوهاب. ا" يقومون باستدراج بعض الشباب الشواذ جنسيا عبر صفحة بموقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك " إلي شقة أحدهم بمنطقة الخصوص ويقومون بتصويرهم أثناء ممارسة الشذوذ وبعد ذلك يهددون ضحاياهم بنشر تلك الفيديوهات حتى يحصلوا منهم على مبالغ مالية مقابل عدم فضحهم.

تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 4641 لسنة 2018 وبعرضه على النيابة العامة اعترف المتهمون في التحقيقات بارتكابهم للجريمة، فأصدرت قرارها السابق ووجهت لهم تهمة السرقة بالإكراه ومماسة أعمال الفجور وهتك العرض برئاسة المستشار محمود الديب رئيس النيابة.