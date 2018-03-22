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حبس صاحب جراج مطوبس وتعويض المتضررين من حرق 57 سيارة

الخميس، 22 مارس 2018 01:03 م
حبس صاحب جراج مطوبس وتعويض المتضررين من حرق 57 سيارة الحريق





كفر الشيخ – محمد سليمان
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قرر المستشار أحمد مكاوي، مدير نيابة مطوبس بكفر الشيخ، تحت إشراف أحمد عاشور، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، حبس "ي .ح"، صاحب جراج، في مدينة مطوبس، و"أ. م. ح"، حارس الجراج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإهمالهما في واقعة احتراق جراج بمطوبس.

وقال اللواء عصام رصاص ، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إن النيابة قررت حبس صاحب الجراج، والحارس، وأنه أجرى اتصالات مع المسئولين بالجمعيات الخيرية لتعويض المتضررين من أصحاب السيارات والتكاتك الذين لا ذنب لهم، وفقدوا مصدر قوتهم.

وأضاف، لـ"اليوم السابع" أنه استقبل، اليوم الخميس، لجنة إحدى الجمعيات الخيرية، لمعاينة الموقع، وتجميع البيانات، وفحص الحالات المتضررة لتعويضها من جراء الحريق، مؤكداً أن الحريق التهم 22 سيارة، و29 توك توك، و5 درجات نارية، وتورسيكل، مؤكداً أن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ يتابع الموقف .

وأكد رئيس ركز ومدينة مطوبس، أن الهنجر يقع على مساحة 500 متر ومسقوف ومحاط بالصاج، وأن النيران شبت في الجراج فجأة، والتهمت كل بداخله، وتفحمت المركبات داخل الجراج، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي .

يذكر أن  النيران شبت  بهنجر "جراج سيارات" الواقع بأرض حمودة على الطريق العام المتجه لمستشفى مطوبس المركزي  لصاحبه ياسين حمودة بمدينة مطوبس، والتهمت النيران كل محتويات الجراج، وتفحمت  السيارات والتكاتك، وأصيب 4 من أصحاب السيارات بحالات إغماء جراء سماعهم لخبر الحريق.

 

 


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