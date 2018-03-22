حالة الطقس اليوم الخميس 22/3/2018 فى مصر والدول العربية







كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الخميس ،حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس، ليسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارًا:

ترتفع درجات الحرارة بشكل واضح لتتجاوز مُعدلاتها المُعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 5-6 درجات مئوية.

ويكون الطقس مشمساً وربيعياً دافئاً في عموم المناطق، وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات، خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلًا:

أجواء أكثر دفئاً وأكثر جفافاً من المُعتاد متوقعة في عموم المناطق، مع ظهور تدريجي للسُحب المتوسطة والعالية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 12 درجة مئوية، ويكون الطقس خماسينياً حاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.